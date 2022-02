Megpróbálják eltüntetni az egyre gyarapodó űrszemetet

Az Egyesült Államok Orbital Prime nevű projektje az űrszemét újrahasznosítását vagy annak eltávolítását tűzte ki célul – olvasható a Space.com oldalán.

Januárban megjelent egy videó a Space Force SpaceWERX honlapján, ami az Orbital Prime projektet hivatott népszerűsíteni. A projekt célja, hogy 2-4 éven belül teszteljen egy Föld körüli pályára állított rendszert az űrszemét eltávolítására. Ehhez a magánszektor segítségét kérik, az első pályázati felhívás február 17-től lesz esedékes.

General David D. Thompson, Vice Chief of Space Operations for the @SpaceForceDoD, discusses Orbital Prime and the current STTR opportunity. Learn more about the focus of the effort and how to participate.https://t.co/aIOtzNg9V3#spacewerx #spaceprime #prime #afwerx pic.twitter.com/AsUOIQUOYO

— SpaceWERX (@SpaceWERXDOD) January 6, 2022