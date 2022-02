Különleges jelenségről tett közzé fotót a NASA

Egy három galaxisból álló csoportot örökített meg a NASA és az Európai Űrügynökség űrtávcsöve, a Hubble – számol be a NASA oldala. Az NGC 7764A jelű hármas megfigyeléséhez az űreszköz az Advanced Camera for Surveys és a Wide Field Camera 3 nevű műszereit használta – írja a National Geographic.

Live long and prosper 🖖

This week’s #HubbleFriday image shows a galactic trio called NGC 7764A. The pair of galaxies interacting in the upper right might even resemble the Starship Enterprise… a least, from our solar system’s perspective!

Learn more: https://t.co/w4tGJIS0lM pic.twitter.com/j4ZDQLpYHS

— Hubble (@NASAHubble) January 28, 2022