Önállóan végzett sikeres műtétet egy robot

A műtét során a robot egy sertés belének két végét össze tudta kapcsolni, ez pedig az egyik legbonyolultabb és legkényesebb sebészeti feladat. Alex Krieger, a Science Robotics szakfolyóiratban közzé tett tanulmány egyik szerzője szerint a robot négy disznó beleit varrta össze sikeresen, ráadásul az embernél (vagyis a sebésznél) precízebben tette.

The Smart Tissue Autonomous Robot (Star) carried out the delicate keyhole – laparoscopic – surgery, which involved connecting two ends of an intestine, in four animals. pic.twitter.com/QKTRHvleNb

