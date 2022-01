Új cápafajt fedeztek fel a tenger mélyén

Genetikai elemzéssel sikerült megtalálni a Squatina halnem, azaz az angyalcápák egy új faját – számol be a Smithsonian Trópusi Kutatóintézet oldala. A felfedezésről beszámoló tanulmányban az állatnak a Squatina mapama tudományos nevet adták – írja a National Geographic.

