Felfedeztek egy új pingvinkolóniát

A szamárpingvinek egy korábban ismeretlen kolóniáját azonosították az Antarktiszon. A populáció a faj egyik legdélebbi ismert csoportja, a felfedezés pedig azt sugallja, hogy a klímaváltozás miatt egyre terjednek a mérsékeltebb körülményeket kedvelő madarak – írja a National Geographic.

Researchers just discovered a new gentoo penguin colony on the Antarctic peninsula. It’s the furthest south the species has been found. Gentoo penguins like their habitat chilly, but ice-free, so the expanding range of gentoo penguins is another sign of retreating glacial ice. pic.twitter.com/2MM07NVGO6

A 75 fészekből álló kolóniára az Andersson-szigeten bukkantak, de az állatokat az Antarktiszi-félsziget északi részénél, egy eddig feltérképezetlen szigetcsoportnál is megfigyelték. Korábban a térség túl jeges volt a szamárpingvinek számára, amelyek jobban érzik magukat a valamivel melegebb szigeteken, mint a sarkvidéki jégen.

Heather J. Lynch, a Stony Brook Egyetem ökológusa és a csapat vezetője szerint a helyi szigetcsoportok vizsgálatával jobban megérthetik, hogy miként reagálnak a pingvinek az éghajlati átalakulásra. A megfigyelés során szinte mindenhol szamárpingvinekbe botlottak, ami azt mutatja, hogy a felmelegedés átalakítja a fajok összetételét.

Scientists recently found a colony of Gentoo penguins at a location much further south than ever reported. The researchers believe the penguins are migrating further south due to climate change.

Read the full article by @ECAlberts for @mongabay: https://t.co/Nrp3CdsD7m pic.twitter.com/NdrL8WxYRc

