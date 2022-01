Amit már a Vissza a jövőbe film is megjósolt – nemsokára gyártósoron a lenyűgöző repülőautó

A tanúsítvány megszerzéséhez 70 órányi tesztrepülésre és 200 sikeres felszállásra, illetve landolásra volt szükség. A szlovák hibrid repülőautó, az AirCar tavaly nyáron irányította magára a figyelmet, amikor a Nyitra és Pozsony repterei közötti távolságot 35 perc alatt tette meg.

A járművet BMW motorral szerelték fel, benzinnel megy, szűk két és fél perc alatt pedig képes repülő üzemmódra átváltani, és a levegőben

A vezetéséhez pilótaigazolvány szükséges, a fel- és leszálláshoz pedig elég egy kisrepülőgépeknek tervezett kifutópálya. A szlovák mérnökök a következő, már lényegesen hosszabb tesztrepülését a Párizs–London útvonalon tervezik. Arról, hogy a különleges jármű mikor kerülhet forgalomba, egyelőre még nincs hír.

Klein Vision’s #AirCar flying car that uses a @BMW engine, has received the Certificate of Airworthiness from the Slovak Transport Authority, giving it a push closer to the reality of mass production. https://t.co/OGr6HL17AZ

