Hamarosan megkezdheti valódi munkáját a James Webb űrteleszkóp

Elérte a Földtől több, mint másfél millió kilométerre levő célállomását a James Webb űrteleszkóp hétfőn, közép-európai idő szerint 21 óra körül. A szakemberek öt percen át működtették a teleszkóp hajtóműveit, hogy a Nap körüli pályára állítsák.

🏠 Home, home on Lagrange! We successfully completed our burn to start #NASAWebb on its orbit of the 2nd Lagrange point (L2), about a million miles (1.5 million km) from Earth. It will orbit the Sun, in line with Earth, as it orbits L2. https://t.co/bsIU3vccAj #UnfoldTheUniverse pic.twitter.com/WDhuANEP5h

— NASA Webb Telescope (@NASAWebb) January 24, 2022