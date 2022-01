Először indult régészeti projekt a világűrben

Régészeti projekt indult a világűrben, a Nemzetközi Űrállomáson (ISS) – számol be a Phys.org. A vizsgálatot Alice Gorman, a Flinders Egyetem munkatársa és Justin Walsh, a Chapman Egyetem szakértője vezeti. A Nemzetközi Űrállomás régészeti projektjének célja az űrbéli lakóhely tanulmányozása – írja a National Geographic.

T-minus 6 hours 20 minutes to the first archaeological fieldwork ever conducted in space! Crew on the International Space Station will be setting up 1 x 1 m squares for us to sample the movement of artefacts on the station. @ISSarchaeology #SpaceArchaeology

— Alice Gorman (@drspacejunk) January 14, 2022