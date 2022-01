A Pentagon is érdeklődik egy magyar fejlesztés iránt

Idén tizenkét magyar startup is jelen volt a világ legnagyobb, a Las Vegasban rendezett Consumer Electronics Show-n. A koronavírus-járvány új hulláma miatt az idei rendezvény kissé foghíjasra sikerült, ennek ellenére a magyar vállalkozások küldöttségei összességében sikeres hetet zártak. Perecz Péter, a Haris Digital ügyvezetője a hirado.hu-nak azt is elárulta, hogy a fiatal hazai vállalkozás egyik fejlesztése a Pentagon érdeklődését is felkeltette.

A 2018-ban alapított Haris Digital magyar startupként a kis- és közepes vállalatok gyártás-digitalizációjával foglalkozik. Egy szenzor és gépi tanulás alapú rendszert hozott létre, amely folyamatosan figyeli, hogy mekkora hatékonysággal működnek a gépek egy vállalat termelőüzemében.

A rendszer a begyűjtött adatokat továbbítja egy számítógépre, amely ezeket rendezi, értelmezi, és probléma esetén lehetőséget kínál az azonnali beavatkozásra.

Így, illetve az előállított elemzéseket felhasználva a vállalat javítani tudja a termelés hatékonyságát.

A cég a fejlesztését idén a Consumer Electronics Show-n is bemutathatta. A hirado.hu megkereste Perecz Pétert, a Haris Digital ügyvezetőjét, aki mint elmondta, egyszemélyes küldöttségként vett részt Nevadában.

„Sajnos a koronavírus-járvány miatt nem sok óriáscég tudott élőben részt venni az eseményen, így az kevesebb érdeklődőt is vonzott. Idén körülbelül 40 ezren látogattak ki, míg az elmúlt évek során a létszám a 170 ezret is meghaladta. Ennek ellenére kellemes meglepetésként ért, hogy a színvonalra ez egyáltalán nem volt negatív hatással” – mondta lapunknak a minőségügyi mérnökként végzett Perecz Péter, aki több mint két évtizedet töltött el iparvállalatoknál itthon és külföldön, mielőtt megalapította volna a Haris Digital nevű startupot.

Az ügyvezető azt is elárulta, hogy a cégek számára az egyik legfontosabb esemény a kiállításon kívül, de még annak a keretein belül rendezett Global Pitch, amelyen a fejlesztéseket közvetlenül a zsűri előtt prezentálhatták a résztvevők. Perecz Péter egy pár perces összefoglalóban ismertette a Haris Digital fejlesztését, amelyet több mentor is értékelt.

A legnagyobb meglepetés azonban csak ezután jött, a vállalatot ugyanis egy nem mindennapi érdeklődő kereste fel:

az Amerikai Védelmi Minisztérium (Pentagon) küldöttsége kíváncsian fogadta a cég találmányát.

„Megtisztelő érzés volt az Amerikai Egyesült Államok Légierejének képviselőivel tárgyalni. Az intézmény kutatással és különböző légvédelmi gépek alkatrészeinek gyártásával is foglalkozik, ezáltal a fejlesztésünket a delegáció számukra nagyon érdekesnek hasznosnak találta. Sikerült mélyebben is tárgyalni egy esetleges jövőbeni együttműködésről, amely akár még csak a kezdeti fázisában óriási örömmel szolgálna mindnyájunk számára” – mesélte Perecz Péter, aki azt is elárulta, hogy a Haris Digital legfontosabb célja a közeljövőben az amerikai piacon való jelenlét megerősítése.

„A CES legnagyobb előnye a lehetőség az üzleti kapcsolatok bővítésére. Mi már egy ideje jelen vagyunk az Egyesült Államokban, külön öröm, hogy a termékünket a hazai vállalatokon kívül már ott is használják” – jegyezte meg a szakember.

A 2022-es Consumer Electronics Show-n a kiválasztott magyar cégek az

Innovációs és Technológiai Minisztérium segítségével, az INPUT Program és az Express Innovation Agency szervezésében vettek részt a nevadai kiállításon.

A vállalatokat egy kétkörös folyamatban választották ki, a szakmai felkészültség és elért eredmények mellett a várható fogadókészséget és az angol nyelvtudást is figyelembe vették.

Az idei rendezvényen is főként a szórakoztató elektronika vitte a prímet, de az okos eszközök és háztartási cikkek piacán is számos újdonsággal rukkoltak elő a gyártók. Ezekből korábbi cikkünkben mutattunk be jó néhányat.

A címlapfotón Perecz Péter, a Haris Digital ügyvezetője a 2022-es Las Vegas-i Szórakoztató Elektronikai Kiállításon (CES)