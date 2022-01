Újabb rakétát bocsátott az űrbe a SpaceX

Az indításra magyar idő szerint szerda kora hajnalban, 3:02-kor került sor. Miután a rakéta elhagyta az alsó légkört, az első fokozat levált és egy, a parttól távol eső tengeri platformon sikeresen landolt, így újra felhasználható, mellyel jelentősen csökkenthetik a startok költségeit. Ez volt a SpaceX 103. sikeres visszatérése, melyekből 79 a tengeren zajlott.

Keeping up a rapid-fire launch pace, SpaceX fired off its third Falcon 9 of the year on Tuesday, boosting another 49 Starlink internet satellites into orbit. https://t.co/bqYhe751ZB pic.twitter.com/aya4JSLWBW

— CBS News (@CBSNews) January 19, 2022