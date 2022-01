Vészesen közelít a Föld felé az aszteroida

A NASA számításai szerint a 7482 (1994 PC1) nevű egy kilométer átmérőjű aszteroida kedden kerül legközelebb a Földhöz, magyar idő szerint 22:51-kor. Az égitest körülbelül 20km/s sebességgel fog elhaladni bolygónk mellett.

Ignore what @LeoDiCaprio told you, #DoLookUp!🪨 A very large #asteroid will soon make a (safe) #closeapproach…

(7482) 1994 PC1 is one kilometre in diameter and will fly by Earth safely on 18 Jan at 21:49 UTC, at about 5 times the distance of the Moon pic.twitter.com/v9RvclIXTD

— ESA Operations (@esaoperations) January 12, 2022