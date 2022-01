A tudósok több lehetséges magyarázatot is adtak a Marson talált szénnyomokkal kapcsolatban

A NASA Curiosity marsjárója által gyűjtött kőzetporminták alapos elemzése utána tudósok bejelentették, hogy a minták közül több is gazdag olyan típusú szénben, amely a Földön biológiai folyamatokkal hozható összefüggésbe – írta a NASA.

A felfedezés ugyanakkor nem utal feltétlenül ősi életre a Marson, a tudósok még nem találtak meggyőző ősi vagy jelenlegi biológiát kétségtelenül alátámasztó bizonyítékokat.

„Olyan dolgokat találtunk, amik hihetetlenül érdekesek, de több bizonyítékra van szükségünk ahhoz, hogy azt mondhassuk, életet azonosítottunk” – mondta Paul Mahaffy működő Sample Analysis at Mars (SAM) kémiai laboratórium vezető kutatója. A tavaly év végén nyugdíjba vonult kutató hozzátette, hogy azt vizsgálták, hogy mi más okozhatta a megtalált szénmaradványokat.

Azonban kihangsúlyozták, hogy a hipotéziseket a földi szénjelekből állították fel, a két bolygó viszont nagyon különbözik egymástól, ezért végleges következtetéseket nem vonhatnak le.

A biológiai magyarázatot a földi élet ihlette. A felszínen élő ősi baktériumok egyedi szénnyomot hoznak létre, amikor metánt bocsátanak a légkörbe, ahol az ultraibolya fény nagyobb, összetettebb molekulákká alakította át a gázt. Ezek az új molekulák lezúdulhattak a felszínre, és megmaradhattak a Mars kőzetében, egyedi szénnyomukkal együtt.

A jelentésben két másik hipotézist is felvázoltak a szakértők. Az egyik szerint a szénnyomok az ultraibolya fény és a marsi légkörben lévő szén-dioxid kölcsönhatásából keletkezhettek, és új, szén-tartalmú molekulákat hoztak létre, amelyek leülepedtek a felszínre.

A másik feltételezés szerint a szén egy több százmillió évvel ezelőtti ritka eseményből maradhatott hátra, amikor a Naprendszer áthaladt egy óriási molekulafelhőn, amely gazdag volt abban a szénben, amit a gyűjtött mintákban felfedeztek.

„Mindhárom magyarázat illik az adatokra. Egyszerűen csak még több információra van szükségünk ahhoz, hogy egy-egy hipotézist kizárhassunk” – mondta Christopher House a szén vizsgálatának vezető kutatója.

Az ősi kőzetek vizsgálatakor a különböző szénizotópok arányának vizsgálata segíthet a tudósoknak megmondani, hogy milyen típusú életet találhattak és az milyen környezetben élt. Ha a 12-es tömegszámú szénizotóp nagyobb mennyiségben van jelen, mint a 13-as, más bizonyítékokkal együtt sugallhatja azt, hogy élettel kapcsolatos kémiai jeleket találtak.

A kutatók felfedezték, hogy a minták közel felében meglepően nagy mennyiségű 12-es szénizotóp található ahhoz képest, amit a marsi légkörben és meteoritokban mértek.

A Mars azért különleges, mert a szénizotópok más keverékével indulhatott, mint a Föld 4,5 milliárd évvel ezelőtt. A Mars kisebb, hűvösebb, gyengébb a gravitációja és más gázok találhatóak a légkörében, ráadásul a Marson a szén ciklikusan, az élet megléte nélkül is keringhet.

Andrew Steele, a Curiosity kutatója elmondta, hogy a tudósok csak most kezdik megérteni, hogyan zajlik a szén körforgása a Marson, most vizsgálják az izotóparányokat és azokat a nem biológiai tevékenységeket, amik ezekhez az izotóp-arányokhoz vezethetnek.

„A Marson működő szénciklus meghatározása kulcsfontosságú ahhoz, hogy megértsük a teljes folyamatot” – tette hozzá.

A Curiosity marsjáró 2012-ben érkezett meg a vörös bolygóra, ez volt az első marsjáró, ami a felszíni szénizotópok vizsgálatára alkalmas eszközökkel rendelkezett.

