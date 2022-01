Lencsevégre kapták a világ legritkább polipját

Egy queenslandi tengerbiológus ritka szivárványszerű polipfajjal találkozott, miközben a Nagy-korallzátonyon lévő Lady Elliot-szigetnél búvárkodott és kutatott. A takaró polip olyannyira ritka, hogy a sziget közelében lévő vizeken csak háromszor észlelték – így a tengeri világ egyik legritkább látnivalója – írja a The Guardian.

Jacinta Shackleton tengerbiológus közel négy éve kutat és búvárkodik a Lady Elliot-sziget környékén.

„Amikor először megláttam, azt hittem, egy fiatal, hosszú uszonyú hal, de ahogy közelebb jött, rájöttem, hogy egy nőstény takaró polipról van szó, és elképesztően izgatott lettem. Nagyon örültem”– mondta.

Jacinta Shackleton Instagram-oldalán is megosztotta a nőstény takaró polipról készült lenyűgöző felvételeket. A leírásban arról tájékoztatott, hogy ezek a tengeri fajok teljes életciklusukat a nyílt óceánban töltik, ezért olyan nehéz észlelni őket.

A takaró polipok rendkívül ritkák. Julian Finn, a Museums Victoria tengeri gerinctelenekkel foglalkozó vezető kurátora és munkatársai 21 évvel ezelőtt észleltek először egy hímet a Nagy-korallzátonytól északra.

„Oly keveset tudtam róluk… azt sem tudtam, hogy veszélyes faj-e, de később megtudtam, hogy igen, szóval szerencse, hogy tartottunk egy kis távolságot” – mondta Shackleton, hozzátéve, hogy rendkívül szerencsésnek érzi magát, amiért a megfelelő időben volt a megfelelő helyen, így lencsevégre tudta kapni a különleges állatot.

A very rare sighting!

Marine biologist @jacintashackleton was at the right place at the right time to capture footage of the extremely rare ‘rainbow-like’ blanket octopus on the Great Barrier Reef.

📷 by @jacintaskackleton #LovetheReef #EyeontheReef #GreatBarrierReef pic.twitter.com/poDAIdSdhB

— Great Barrier Reef Marine Park Authority (@gbrmarinepark) January 13, 2022