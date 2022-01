Az igazi Wall-E: Apró robot barangol és magokat ültet a sivatagban

Az A’seedbotot Mazyar Etehadi, a Dubaji Design és Innovációs Intézet hallgatója tervezte azzal a céllal, hogy oázissá alakítsa a kietlen sivatagos környezetet – írja a Yanko Design.

A tagadhatatlanul erős Wall-E hangulatot idéző robot elsődleges feladata, hogy magokat ültessen a talaj nedvesebb részeire, ahol van esélye kicsírázni a növényeknek, ezzel pedig segítsen a kopár föld megművelésében.

Tiny autonomous solar-powered robot roams around on deserts, planting seeds to cultivate greenery https://t.co/8HamBDWmZd pic.twitter.com/cAs5MzT899

— Yanko Design (@yankodesign) December 17, 2021