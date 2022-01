Apró „szörnyetegre” bukkantak egy törpegalaxisban

Egy törpegalaxisban egy 200 ezer naptömegű fekete lyukra bukkant a szakértők. Bár az objektum tömege hatalmas, Jack Parker, a Dartmouth College munkatársa szerint így is az egyik legkisebb szupermasszív fekete lyuk, amelyet valaha találtak.

Egy 200 ezer naptömegű fekete lyukra bukkant a szakértők a NASA Chandra űrtávcső adatait elemezve az Mrk 462 jelű törpegalaxis magjában – derül ki a Space.com cikkéből. Bár az objektum tömege hatalmas, Jack Parker, a Dartmouth College munkatársa szerint így is az egyik legkisebb szupermasszív fekete lyuk, amelyet valaha találtak.

Az Mrk 462-ben „csak” százmilliós nagyságrendben találhatóak csillagok. Összehasonlításképp: a Tejútrendszerben néhány száz milliárd csillag van.

A nagyon nagy tömegű vagy szupermasszív fekete lyukak az univerzum „szörnyetegei”, tömegük akár a Nap tízmilliárdszorosa is lehet, így azokat könnyű észre venni és megvizsgálni. A kategória legkönnyebb objektumait viszont kifejezetten nehéz észlelni. A most felfedezett fekete lyuk észlelését pedig az is tovább nehezítette, hogy masszív por és gázréteg takarta.

Egy nagyobb galaxisban a középpont körül gyorsan mozgó csillagok révén következtetni lehetne a szupermasszív fekete lyuk jelenlétére, de egy ilyen kis rendszerben ez nem lehetséges. A csapat ezért a Chandra röntgenes megfigyeléseit hívta segítségül, az adatokból pedig kirajzolódott az objektum által elnyelt gáz sugárzása.

Ryan Hickox, a csapat tagja szerint a felfedezés azt sugallja, hogy sok objektum várhat még a megtalálásra a törpegalaxisokban. A szakértők bíznak benne, hogy a friss eredmények hozzájárulhatnak annak megértéséhez, hogy a szupermasszív fekete lyukak miként tudtak az univerzum korai története során olyan nagyra nőni.

A címlapfotón egy szupermasszív fekete lyuk látható. A címlapfotó forrás: NASA.