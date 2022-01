Rekordméretű halgyíkfosszíliát találtak

Mint az ásatáson dolgozó Joe Davis a BBC Newsnak elmondta: ez a legnagyobb ichtioszaurusz-maradvány, amelyet eddig Nagy-Britanniában találtak. A felfedezést más paleontológusok is megerősítették.

Az ichtioszauruszok a tengerben élő, melegvérű, tüdővel lélegző ragadozók voltak. Akár 25 méter hosszúra is megnőhettek. Feltehetően 250 millió évvel ezelőtt jelentek meg, és 90 millió évvel ezelőtt tűntek el a Földről.

Dean Lomax, a Manchesteri Egyetem paleontológusa, aki részt vett a tavaly februári feltárásban, a brit paleontológiai történelem egyik legnagyobb felfedezéseként értékelte a leletet, amely kivételesen jó állapotban maradt fenn.

Mint mondta: általában a dorseti vagy yorkshire-i partvidéken találnak ilyen ősi tengeriragadozó-maradványokat, a szárazföld belsejében nagyon ritka az ilyen lelet.

Complete remains of a 10 m long #ichthyosaur discovered in the reservoir of Rutland Nature Reserve near Leicester. #paleontology https://t.co/CFyNTqydxl

Rutland, ahol a maradványokat felfedezték, több mint 50 kilométerre fekszik a tengerparttól, de 200 millió évvel ezelőtt ezt a területet is sekély óceán borította.

Az ichtioszaurusz maradványait 2021 nyarán, amikor a víztározó vízszintje leapadt, óvatosan emelték ki a sáros talajból, különösen a hatalmas koponyára ügyeltek.

3/6 The 3-week #excavation in August & Sept: cleaning the skeleton; @Dr_EmmaNicholls proudly showing one of the teeth just uncovered & @ThinkSee3D undertaking 3D photogrammetry; & starting the protective field jackets.#RutlandSeaDragon #DiggingForBritain #Ichthyosaur #Skeleton pic.twitter.com/HVtF1GSmpt

— Nigel Larkin (@MrIchthyosaurus) January 10, 2022