A világ legritkább állata, melyet szabad szemmel biológus még nem látott

A vietnami antilop, mely ázsiai unikornis becenéven vált közismertté, 80–100 kilogrammos testtömegével, hosszú szarvaival és fehér pöttyeivel a fején, első hallásra egyáltalán nem olyan állatnak tűnik, amit nehéz kiszúrni a vadonban. Az állatot azonban csak 1992-ben fedezték fel, így több, mint ötven éve ez az első nagy testű emlős, amely újdonság a tudomány számára – számolt be korábban a The Guardian.

Felfedezés valóságos szenzáció volt, a tudósok is nehezen akarták elhinni, hogy a 20. század végén még lehetnek nagy testű, fel nem fedezett fajok bolygónkon. 1992 májusában egy különös szarvpárra bukkantak Vietnam északnyugati részén, a Vu-Quang Nemzeti Parkban. Ezután kiterjedt kutatásokat folytattak a faj után, és az év végére további húsz pár szarvat leltek, többségüket a nemzeti park környékén élő embereknél. Mint kiderült, a környékbeliek jól ismerik az állatot és rendszeresen vadásznak rá. Egyes falvakban sikerült egy-egy példányt befogni, de kivétel nélkül mind elpusztult pár héten belül.

Az állatról még mindig keveset tudni. Szakértők még soha nem látták élőben, csupán néhány kameracsapdás felvétel van a birtokukban.

2001-ben a szaolapopulációt 70 és 700 közé becsülték Laoszban és több százra Vietnamban. Szakértők becslései szerint ma kevesebb mint 100 élhet belőlük még a bolygón, ezért a Természetvédelmi Világszövetség vörös listáján is szerepel a faj 2006 óta.

“WCS has long been involved in Saola conservation through collaborations with the Saola Working Group and currently with the Saola Foundation.”

