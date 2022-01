Bemutatjuk, a világ legújabb technológiai fejlesztéseit

Pezseg az EV-autó piaca

A CES-re a legnagyobb elektromos autógyártók is kiemelt figyelmet szentelnek.

A CNET szakértője szerint az utóbbi évek legerősebb felhozatalát hozta a kiállítás. A gyártók többsége az elektromos hajtás mellett tette le a voksot, persze ez nem jelenti, azt hogy ez lesz a jövő kizárólagos technológiája. Az azonban, hogy az Egyesült Államok egyik legerősebb részpiacán, a pick-upok között is megjelent a villanyhajtás, már jelzésértékű.

A három nagy amerikai gyártó közül a Ford már tavaly bemutatta elektromos pick-upját. Az idei Las Vegas-i kiállításon a GM zászlóshajójának, a Chevrolet Silveradónak az elektromos változatát mutatta be, amely méltó vetélytársa lehet a Tesla Cybertruckjának. Ráadásul már 2023 tavaszán piacra kerülhet, valamivel 100 ezer dollár (31 millió forint) fölötti áron.

GM’s electric Silverado, announced at CES, is the latest salvo in the expanding EV warhttps://t.co/HL9xcBqAtX

— TIME (@TIME) January 8, 2022