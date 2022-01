Autót vezető aranyhalaktól hangos a tudomány világa

A dolog viccesnek tűnhet, mégsem az. A kutatók egy négykerekű eszközre akváriumot rögzítettek, melybe egy aranyhalat tettek. A jármű reagál a hal mozgására a vízben. A kutatócsapat csapat képes volt megtanítani az aranyhalakat arra, hogy „vezessék az autót” és elérjenek a célpontokhoz, hogy eledelhez jussanak – írta az IFLScience.

Hey @TheEllenShow, we wanted to say that BGU can help Dory. Our interdisciplinary researchers’ team (@OhadBenShahar, @ronen_segev) discovered that a goldfish’s navigational ability supersedes its watery environs, even if they were interrupted in the middle. See it in the video. pic.twitter.com/knEPrEWeov

— Ben-Gurion University of the Negev (@bengurionu) January 5, 2022