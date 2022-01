Mintha csak aludnának – a szicíliai gyerekmúmiák rejtélyei

„Tudjuk azt, hogy középosztálybeli családokból származtak – a mumifikációs szertartást olyan gazdagabb személyeknek tartották fenn, mint a nemesség, a középosztály és a papság ”– mondta Squires. „Tehát tudjuk, hogy nem ők voltak a társadalom legszegényebb tagjai, de valójában egyelőre csak ennyi információnk van”.

The Capuchin #Catacombs in Palermo, Sicily contain the largest collection of #mummies in Europe. Tourists are attracted to the macabre nature of the site and now researchers are searching for more about the child mummies. https://t.co/ZZ5C4BHDZS pic.twitter.com/5r7N8l74cr

— Ancient Origins (@ancientorigins) November 12, 2021