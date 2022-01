Az autó, ami kaméleonnak mutatja magát: megérkezett a színváltós BMW

A BMW iX Flow névre keresztelt bemutatódarab egészen lenyűgöző képességgel bír annak köszönhetően, hogy a külső felületeire speciális tinta került. A folyadék több millió mikrokapszulából áll, amelyek mindegyike pozitív és negatív töltésű fekete pigmenteket tartalmaz, akárcsak az e-könyv-olvasó készülékek esetében – számolt be a The Verge.

A kiválasztott beállítástól függően az elektromos mező stimulálásának hatására a különböző színű pigmentek a mikrokapszulák felületén összegyűlnek és a kívánt árnyalatot adják az autó karosszériájának. Egyelőre csak monokróm módon, de a hatás így is lenyűgöző.

This color changing @BMWUSA #iX is wild! It’s apparently very temperature sensitive so they have a backup in a trailer in case this one gets too hot / cold pic.twitter.com/lXG1Gw0IKY

Sőt,

minden csak az elektromos impulzusok beállításától függ. A színváltós autó ötlete megenged egy igazán hasznos felhasználási módot. Például a világos vagy sötét árnyalattal játszva komoly mértékben változtatható a karosszéria hőfelvevő képessége.

Frank Weber, Board Member Development: “In the future, digital experiences will not only take place on displays. The real and the virtual will increasingly merge. With the BMW iX Flow, we are bringing the car body to life.” #BMWCES pic.twitter.com/4618F1Bxcb

— BMW Group (@BMWGroup) January 5, 2022