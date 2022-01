Akár száz hullócsillagot is láthatunk ma éjjel

A január eleji, általában zord időjárás csak ritkán ad lehetőséget arra, hogy a Quadrantidák meteorjait megfigyeljük. Ennek több oka is van: a raj maximuma mindössze néhány órás, és gyakran felhős, ködös az idő, illetve a holdfény is bezavarhat a meteorészlelésbe – írja a NatGeo.

Idén, 2022-ben azonban ideális időpontban várható a maximum:

A Quadrantidák esetében a maximum idejének kiszámítása igen pontos, így bátran megbízhatunk benne.

New Year, new Moon. 🌚

Stargazing is at its best during the new Moon on Jan. 2. Then, catch the peak of the Quadrantid meteor shower, and spot planets Venus, Mars, and Jupiter. Here’s “What’s Up” in January: https://t.co/OrE9pfpPXT pic.twitter.com/rGzLYcpNQG

— NASA (@NASA) January 1, 2022