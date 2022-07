A Föld legősibb rejtélye nem titok többé

Az asztrofizikában és a kozmokémiában uralkodó eddigi elmélet szerint a Föld a Naprendszer korai szakaszában keletkezett kis méretű, maggal rendelkező kőmeteoritokból, úgynevezett kondritokból alakult ki – írta az Independent.

Paolo Sossi, a zürichi Szövetségi Műszaki Főiskola (ETH) professzora szerint azonban a hipotézissel az a probléma, hogy a kőzetekből nem lehet megmagyarázni a Föld pontos összetételét.

„A Földet alkotó nyersanyagok ütközései óriási mennyiségű hőt termeltek, és elpárologtatták a könnyebb elemeket, így a Földnek a vártnál sokkal szegényebbnek kellene lennie hidrogénben és a héliumban. Ha helyes lenne a melegítés általi elpárologtatás elmélete, ma kevesebb könnyű izotópot találnánk a Földön, mint az eredeti magos meteoritokban. De az izotópmérések nem ezt mutatják” – közölte Sossi.

A kutatók legújabb elméletében a Naprendszer bolygói úgy alakultak ki, hogy a gravitációs vonzásuk révén felhalmozódott kisebb

amelyek eléggé felhevültek ahhoz, hogy elváljon egymástól fémes magjuk és sziklás köpenyük. A különböző időpontokban keletkezett bolygócsírák teljesen eltérő kémiai összetételűek lehetnek.

A tudósok több ezer bolygócsíra összeütközésének szimulációját futtatták le, hogy megvizsgálják, ezek összeállhattak-e a Naprendszerben található bolygókká.

