Egy ősi teknősre bukkantak Pompejiben

Egy kétezer éves teknősre és annak tojására bukkantak a régészek Pompejiben. A menedéket kereső teknős akkor hullott el, amikor a földmozgást követően a település épületeinek helyreállításán dolgoztak.

Egy ősi teknősre és annak tojására bukkantak Pompejiben, a stabiai fürdőknél a régészek – írja az IFLScience. Az állat a városra időszámítás szerint 62-ben lecsapó földrengés és a Vezúv 79-es kitörése között pusztult el. Az összenyomódott hüllőt egy ház alatt fedezték fel.

A régészek szerint a menedéket kereső teknős akkor hullott el, amikor a földmozgást követően a település épületeinek helyreállításán dolgoztak. A most megtalált görög teknősben egy le nem rakott tojás maradványait is felfedezték a kutatók.

#Archéologie à #Pompeï: découverte d’une #tortue d’Hermann (espèce terrestre méditéranéenne) et de ses oeufs, surprise par l’éruption du Vésuve en 79 ap JC dans une boutique romaine de la via dell’Abbondanza abandonnée après le tremblement de terre de 62 apJC

A 62-es rengés komoly pusztítást okozott Pompejiben, a csapást követően nagy erőkkel kezdődött meg a város újjáépítése, azonban nem minden házat építettek újjá, még a város középső részén is voltak házak amelyek az enyészeté lettek, és amelyekbe így könnyedén beköltözhettek az állatok. Valószínűleg így került a most megtalált teknős is a városba.