Ritka dologra bukkantak egy dinoszaurusz tojásban

Valamikor 68 millió évvel ezelőtt a mai India területén élt az a titanoszaurusz, amelynek rendkívüli, kóros elváltozást mutató tojására bukkantak – derül ki a Scientific Reports cikkéből.

A különleges, jó állapotban megmaradt tojásra India középső részén, Madhja Prades tartományban találtak rá. A lelőhelyen összesen 52 dinoszaurusz-fészket került elő, jól elkülönülő tojásokkal és tojáshéjdarabokkal. Egyes fészkekben a tojások száma egy-húsz közti volt, illetve voltak olyan fészkek, amelyekben már csak törött tojáshéjat találtak. A rendkívüli tojást tíz normál felépítésű társa mellett találták meg.

This is the first known instance of ovum-in-ovo or egg-in-egg in a reptilian species.

The #dinosaur egg possessed two continuous and circular eggshell layers separated by a wide gap and had fossilised beautifully.

This type of egg has only been observed in #birds. pic.twitter.com/ZpS0EgsgcM

