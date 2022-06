Háromezer éve nem járt senki a most feltárt titkos folyosókon

A Chavín-kultúra a mai Peru északi és középső részén virágzott mintegy 3200–2200 évvel ezelőtt. A Chavín de Huántar a kultúra legnagyobb ismert vallási központja, a komplexum egy völgyben helyezkedik el. A templomban az elmúlt 15 évben 36 galériát fedeztek fel, illetve a hozzájuk tartozó folyosókat is feltárták – olvasható a Live Science cikkében.

A komplexum mélyén lévő legújabb járatokat először 2019-ben fedezték fel, de csak idén térképezték fel alaposabban. Eredetileg egy távirányítású kamerával vizsgálták az átjárókat, a koronavírus-járvány miatt azonban elakadtak a vizsgálatok, kutatók újra csak 2022 májusában léphettek be a folyosókba – mondta John Rick, a Stanford Egyetem régésze, a kutatás vezetője.

Kifejtette, az újonnan felfedezett folyosók nem voltak szigorúan véve alagutak, mivel nem a földbe ásták őket hanem a komplexumon belül hozták létre azokat.

Az átjárók legfeljebb 100 méter hosszúak, közülük több azonban kanyargós és több szinten vezet át. Egyes alagutak eredetileg közelebb lehettek a templom tetejéhez, idővel ugyanakkor lezárták őket, ahogy magasabbra építették a komplexumot.

A folyosók egy fő galériába vezettek, ahol két nagy rituális kőtál volt, az egyiket egy kondor, egy nagy andoki ragadozó madár szimbolikus feje és szárnyai díszítették. A galériát ezért ma Kondor Galéria néven ismerik. Rick szerint a terem közel háromezer éves lett, azóta várhatta lezárva a felfedezést.

ICYMI: Archaeologists have discovered a network of passageways under the more than 3,000-year-old Chavin de Huantar temple in the Peruvian Andes. The passageways have features believed to have been built earlier than the temple’s labyrinthine galleries https://t.co/mcKuhXJ1Vb pic.twitter.com/JS53OmQqgd

— Reuters (@Reuters) June 4, 2022