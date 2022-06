Egy biztonsági őr bukkant a történelmi felfedezésre

Miután az Izrael és a Hamász közötti legutóbbi háború óriási károkat hagyott maga után Gázában, Egyiptom 500 millió dolláros újjáépítési projektbe kezdett a térségben, amely keretében Dzsabaliában is munkálatok indultak. Itt talált rá a biztonsági őr is a fantasztikus leletre – derül ki a Times of Israel cikkéből.

A felfedezést követően az építkezést azonnal leállították.

Miután a közösségi médiában eszméletlen tempóban terjedt a híre a felfedezésnek, a gázai régiségügyi szolgálat a Premiere Urgence Internationale francia csoportot és a jeruzsálemi francia bibliai és régészeti iskolát hívta segítségül, hogy értékeljék a lelőhely jelentőségét és jelöljék ki a kutatási területet.

Rene Elter, az expedíció vezetője szerint az első ásatási szakasszal mintegy negyven sírt találtak. Ezek az időszámítás szerinti 1–2. századra tehetők. Elter kiemelte, a nekropolisz közel 80–100 nyughelyet is tartalmazhat.

