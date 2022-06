Ha vasárnap hajnalban felnéz az égre nemcsak olyat láthat, amit 1100 éve senki, hanem még egy különlegességet

Június 28-ig, tehát keddig láthatjuk a hajnali égbolton a bolygóvonatot, amire csaknem 1100 évet kellett várnunk. A ritka jelenség mellett vasárnap hajnalban a Vénusz és a Hold együttállását is megcsodálhatjuk.

Az égi jelenséget már vasárnap hajnali három óra után néhány perccel is érdemes keresni. Tiszta horizont esetén akár a Fiastyúk csillagait is láthatjuk pislákolni alatta a Holddal, amitől csupán két fokra lesz látható a Vénusz.

„Június 26-án hajnalban a Vénusznak és a Holdnak lesz egy szoros együttállása. Ez egy nagyon szép, látványos páros jelenség lesz” – mondta Mizser Attilla csillagász az M1 műsorában.

Az együttállást és a bolygóvonatot is érdemes már hajnali három óra körül keresni az égen, mielőtt a felkelő Nap fénye elhalványítja a jelenséget. Az öt szabad szemmel is látható bolygó – Merkúr, Vénusz, Mars, Jupiter, Szaturnusz – mellett távcsővel kémlelve az Uránusz és a Neptunusz is felsejlik a horizonton.

Legutóbb 947-ben volt látható hasonló jelenség, legközelebb pedig 2495-ben lesz hasonló bolygóvonat.

Címlapfotó: A Hold (Fotó: MTI/EPA/EFE/Ernesto Guzman Jr.)