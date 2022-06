Atlantiszként emelkedett ki a vízből egy ősi város

A kutatók szerint a város a Kr. e. 15-13. századi ókori mezopotámiai Mitanni Birodalom fontos központja, Zakhiku lehet. A 3400 éves település maradványai a moszuli víztározóból kerültek elő, miután az év elején az Irakban pusztító súlyos aszály miatt leapadt a vízszint – írja a CNN.

A régészeti lelőhely, Irak kurdisztáni régiójában, Kemunében található, mely a feltételezések szerint a bronzkori Zakhiku városa, a Mitannni Birodalom egyik fő csomópontja volt.

A sprawling 3,400-year-old city emerged in Iraq after a reservoir’s water level swiftly dropped due to extreme drought. https://t.co/9yvtTLnOGg

— CNN (@CNN) June 21, 2022