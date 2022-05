Egyre több az UFO-észlelés, a NASA is beszáll a kutatásba

Két hete az amerikai kongresszus hírszerzési bizottsága nyilvános meghallgatást tartott az ufóészlelések lehetséges nemzetbiztonsági fenyegetéseiről. Hasonló kongresszusi meghallgatásra 54 éve nem volt példa.

A hivatalosan „rejtélyes légi jelenségekkel” (UAP) foglalkozó bizottsági meghallgatást annak nyomán tűzték ki, hogy tavaly nyáron egy amerikai hírszerzési jelentésből kiderült: amerikai katonák az utóbbi években több mint száz olyan légi jelenséget észleltek, amelynek eredetét a védelmi és hírszerzési elemzők nem tudták azonosítani.

A videófelvételeken rejtélyes meghajtású légi járművek láthatók, amelyeknek sebessége és manőverezési képessége meghaladja a jelenleg ismert repüléstechnológiák határát.

BREAKING 🚨: NASA is officially joining the US government to search for UFOs, after Pentagon says it has found 400+ unidentified flying objects since 2004. pic.twitter.com/sJJlU5vm51

— Latest in space (@latestinspace) May 27, 2022