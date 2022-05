Évezredek óta egy centit sem mozdult a folyó

Kőfolyók a világ minden táján találhatók, a bulgáriai Vitosa-hegységtől a Falkland-szigetekig, de egyik sem olyan lenyűgöző, mint az oroszországi nagy „kőfolyó”.

Ez a hat kilométer hosszú, gigantikus sziklákból álló képződmény több kis, átlagosan 20 méter széles „patakként” indul, amelyek később egyesülnek, és egy nagy, átlagosan 200 méter széles (egyes helyeken akár 700 méter széles) „kőfolyót” alkotnak.

A nagy „kőfolyót” tartják Oroszország egyik leglenyűgözőbb látványosságának. Keletkezéséről számos legenda és történet kering, de a tudósok úgy vélik, hogy egy gleccser leszakadásával jött létre több mint tízezer évvel ezelőtt, amely a völgybe csúszva köveket hagyott maga után.

The Stone River, huge boulders flowing down the slope of the Taganay mountains in the Southern Urals, Russia #travel pic.twitter.com/YX4Xpe7yII

— sobore (@sobore) June 30, 2016