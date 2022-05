A világ legalacsonyabb tinije egy 18 éves nepáli fiú

Hivatalosan is Dor Bahadur Khapangi lett a világ legalacsonyabb tinédzser fiúja. A rekordert testvére, Nara Bahadur Khapangi kísérte el a díjátadó ünnepségre, amelyre szülővárosukban, Katmanduban került sor.

Helyi sajtóértesülések szerint a 18 éves Khapangi hétfőn Katmanduban vehette át a Guinness-rekordok tanúsítványát – olvasható a Daily Star cikkében.

18 yrs old Dor Bahadur Khapangi (in red circle) from Sindhuli Nepal has been officially recognised by #Guinnessbook #WorldRecord as Shortest living Teenager (male). He is just 2ft. 4.9 inch tall 🇳🇵❤️ pic.twitter.com/ECduE8JGP1

