A jövő okoslencséje olyan dolgokra lesz képes amiről csak álmodtunk, de máris figyelmeztetnek a veszélyekre

Képzelje el, hogy beszédet kell mondania, de ahelyett, hogy a jegyzeteit nézné, a szavak a szeme előtt peregnek, akármerre is néz. Ez csak egy a sok funkció közül, amelyet az intelligens kontaktlencse készítői ígérnek a jövőre nézve.

„Képzeljen el egy eszközt, aminek a segítségével egy zenész szemei előtt látja az akkordokat, amiket hangszerén lefog vagy esetleg előtte lebeg a dalszöveg. Vagy, hogy egy sportolónak látóterében ott van minden biometrikus adat vagy a versennyel kapcsolatos információ” – meséli Steve Sinclair, az intelligens kontaktlencséket fejlesztő Mojo egyik munkatársa.

Cége hamarosan megkezdi az intelligens kontaktlencse átfogó tesztelését embereken, amely viselőjének egy szeme előtt lebegő kijelzőt biztosít.

A termék szklerális lencséje (egy nagyobb lencse, amely a szem fehérjéig terjed) korrigálja a felhasználó látását, de egy apró microLED kijelzőt, intelligens érzékelőket és szilárdtest-elemeket is tartalmaz.

„Elkészült a prototípus, amely hamarosan belső tesztelésre kerül”

– mondta Sinclair.

Elmondása szerint, most jön az izgalmas rész, mert cégének be kell bizonyítania, hogy terméküket egész nap, a szem megterhelése nélkül is lehet viselni – számolt be róla a BBC.

„A lencsék képesek lehetnek a szemnyomás vagy a glükóz ellenőrzésére” – mondta Rebecca Rojas, a Columbia Egyetem optometriai tudományok oktatója. „Izgalmas látni, hogy milyen messzire jutott a technológia, és hogy milyen lehetőségeket kínál a betegek életszínvonalának javítására” – tette hozzá.

Jelenleg is folynak kutatások olyan lencsék kifejlesztésére, amelyek bizonyos biomarkerek – például a fényszint, a rákhoz kapcsolódó molekulák vagy a könnyben lévő glükóz mennyisége – nyomon követésével képesek diagnosztizálni és kezelni olyan betegségeket, mint a glaukóma, a cukorbetegség vagy akár a rák.

Could contact lenses be the ultimate computer screen?https://t.co/KYUvk53sBa — BBC News (World) (@BBCWorld) May 22, 2022

„Az érzékelő réteget a kontaktlencsére helyezzük, ami így közvetlenül hozzáér a szemgolyóhoz, és érintkezik a könnyoldattal” – magyarázta Yunlong Zhao, a Surrey Egyetem energiatárolás és bioelektronika tanára.

A széleskörű előrehaladás ellenére az okoslencse-technológiának még számos akadályt kell leküzdenie.

Az egyik ilyen például az energiaellátás. Ahhoz, hogy egy okoslencse egész nap működhessen, egy akkumulátorból energiát kell hogy kapjon. Ebben a helyzetben ennek a tápegységnek elképesztően kicsinek kell lennie ahhoz, hogy ne zavarja szemünk működését.

„Az akkumulátor tényleges élettartama attól függ majd, hogyan és milyen gyakran használják, akárcsak manapság az okostelefon vagy az okosóra tápegységeinél” – nyilatkozta a vállalat szóvivője.

A Google 2014-es, széles körben kudarcnak ítélt okosszemüveg-bemutatója óta, a személyiségi jogok lehetséges megsértése miatt nem próbálkoztak még hasonló eszköz elkészítésével.

„Bármilyen diszkrét, előre néző kamerával ellátott eszköz, amely lehetővé teszi a felhasználó számára, hogy képeket készítsen vagy videót rögzítsen, kockázatot jelent a járókelők magánéletére nézve”

– mondta Daniel Leufer, az Access Now digitális jogokkal foglalkozó kampánycsoport vezető politikai elemzője.

„Az okosszemüvegek esetében legalább van némi lehetőség arra, hogy jelezzék a járókelőknek, ha felvétel készül – például piros figyelmeztető fényekkel -, de a kontaktlencsék esetében nehezebb elképzelni, hogyan lehetne ilyen funkciót integrálni” – tette hozzá.

A gyártók szerint a magánélet védelmével kapcsolatos aggodalmak mellett cégük a lencséket viselő emberek adatbiztonságával kapcsolatos aggályoknak is eleget tesznek. Ugyanis az okoslencsék csak akkor tudnak működni, ha nyomon követik a felhasználó szemmozgását, ami mások számára is könnyen észrevehető.

Emellett felmerültek olyan aggályok is a termékkel kapcsolatban, amelyek ismerősek lesznek mindenkinek, aki rendszeres kontaktlencsét hord.

„Bármilyen típusú kontaktlencse kockázatot jelenthet a szem egészségére, ha nem megfelelően ápolják vagy nem jól illesztik be. Mint minden más orvosi eszköz esetében, itt is meg kell győződnünk arról, hogy maga a készülék biztonságosságáról” – mondta a Columbia Egyetem tanára.

Kiemelt kép: illusztráció / Shutterstock