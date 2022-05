Százezer éves fogra bukkantak a tudósok

Tudósok szerint a maradvány segíthet jobban megérteni ősi rokonunk elterjedését, evolúcióját és biológiáját – írja a National Geographic.

A tooth found inside of a mountain cave in Laos has solved one of the biggest scientific mysteries of a branch of ancient humans that disappeared roughly 50,000 years ago https://t.co/h28H2ZHZBS

— NYT Science (@NYTScience) May 19, 2022