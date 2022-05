Mosollyal is fizethetnek a boltokban Sao Paolóban

A Mastercardnak szándékában áll még ebben az évben globálisan kiterjeszteni a terméket. Bár az arcfelismerő technológia már régóta szemöldökráncolásra készteti a polgárjogi csoportokat, a pénzügyi vállalat közölte, hogy folytatja a technológiát, amely állítása szerint felgyorsítja a fizetést, csökkenti a sorban állást és nagyobb biztonságot nyújt, mint egy hagyományos hitel- vagy bankkártya.

A regisztrációhoz a felhasználó egy képet készít az arcáról vagy beolvassa az ujjlenyomatát. Ez az okostelefonon vagy egy fizetési terminálon történhet, és ezt követően hozzáadhat egy kártyát a rendszerhez, amelyet az összekapcsol a biometrikus adataival – derül ki a The Guardain cikkében.

Our Biometric Checkout Program will transform in-store #payments. No need to search for your wallet or dig for your device, just smile or wave to pay. Learn more: https://t.co/GEIuE35e9p pic.twitter.com/c4u1RbUS9H

— Mastercard News (@MastercardNews) May 18, 2022