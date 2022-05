Már időszámításunk előtt is elterjedtek voltak a labdajátékok

Harminc, nagy nyomtatott I betű alakú faragványt fedeztek fel a régészek Mexikó déli részén– derül ki a Live Science cikkéből.

A Quiechapa ősi településen található sziklába vésett faragványok bár rossz állapotúak, de egyes véseteken vannak jól kivehető részletek, az egyik faragvány például egy padot ábrázol a labdapályán. A legnagyobb faragvány 34,1 centiméter hosszú, míg a legrövidebb nyolc centiméter volt.

„A labdajátékok nagy jelentőséggel bírtak az emberek számára az egész ősi Mezoamerikában” – írta Alex Elvis Badillo, az Indianai Állami Egyetem adjunktusa az Ancient Mesoamerica című folyóiratban.

…They also think that these carvings may have been used for bloodletting rituals, where a priest would have spilled blood into the carving. As a side note, these carvings are very similar to the H motif found at many sites.https://t.co/8BNVYrz9KE

— James Fleischmann 🧐 (@JamesOfTheDrum) May 12, 2022