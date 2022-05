Így néz ki egy tenger alatti vulkánkitörés az űrből

A Kavachi vulkán jelenlegi kitörési időszaka még 2021 októberében kezdődött, és 2022. április-május során többször is elszíneződött a tenger a vulkán felett. Legutóbb május 14-én tört ki, ezt a Landsat-9 műhold is megörökítette.

A műhold által készített felvételen egy elszíneződött vízfelhő látható a Vangunu szigetétől körülbelül 24 kilométerre. Korábbi kutatások kimutatták, hogy az ilyen túlhevített, savas vízfoszlányok vulkáni kőzetdarabokat és ként tartalmaznak – olvasható az Earth Observatory cikkében.

In 2015, scientists found hammerhead sharks living in the hot, acidic waters of Kavachi Volcano’s underwater crater. The ‘sharkano’, as they called it, is erupting again. https://t.co/l4Exv5GZXy pic.twitter.com/XS7QBHxqCw

— NASA Earth (@NASAEarth) May 17, 2022