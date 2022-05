Kísérteties hangok kísérik a sarki fényt, mutatjuk az okát

Amilyen csodálatos látványt nyújt a sarki fény, annál kísértetiesebb hangok hallhatók a fényjelenség idején.

Lehet, hogy eddig sokan nem tudták, de az aurora borealis vagy más néven északi, sarki fény idején különös hangok is hallhatók, egy távoli vízesés morajával kavarodó pattogás, recsegés.

Az új tudományos bizonyítékok azonban azt mutatják, hogy a hangok még akkor is ott visszhangzanak a légkörben, amikor nem is halljuk őket – talán még akkor is, amikor egyáltalán nem látjuk az északi fényt – olvasható a Science Alert cikkében.

Unto Laine-nek, a finnországi Aalto Egyetem akusztikai mérnökének sikerült rögzítenie ezeket a furcsa pattogó hangokat az égen, egy olyan éjszakán, amikor egyetlen fényfüggöny sem jelent meg. „Ez a felfedezés érvényteleníti azt a feltételezést, miszerint a sarki fényt kísérő hangok rendkívül ritkák, és hogy annak észleléséhez az aurora borealisnak kivételesen fényesnek és élénknek kell lennie” – emelte ki.

A sarki fény hangjai már régóta rejtélyt jelentenek a tudományos életben. A jelenséget először több mint egy évszázada írták le, de csak 2012-ben erősítették meg a Laine és kollégái által készített felvételek, hogy a hangok valódiak.

A kutatóknak azt is sikerült beazonosítaniuk, honnan származnak a hangok, eredményeik alapján körülbelül hetven–száz méteres magasságban keletkeznek.

További négy év kellett ahhoz, hogy Laine és kollégái rájöjjenek, hogyan is keletkeznek ezek a hangok. Eredményeik alapján úgy vélik: a hideg, tiszta égboltú éjszakákon a légkör alján, egy sekély hideg levegőréteg felett egy melegebb levegőréteg képződik. A szakemberek szerint ebben a két rétegben ellentétes elektromos töltések halmozódhatnak fel, amelyek lefelé terjednek a légkörben és elektromos kisülést okozhatnak a rétegek között. Ez okozza a zajt.