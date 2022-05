A Mars rejtheti a megfejtést a Föld klímaváltozására is

A Mars által elnyelt és kibocsátott napenergia mennyiségének szezonális kiegyensúlyozatlansága okozhatja a porviharokat, amelyek régóta foglalkoztatják a megfigyelőket – jelentette egy kutatócsoport. A vörös bolygó múltjának klímaeseményei saját otthonunk lehetséges jövőjét is felvázolják.

A Marsra beérkező napsugárzás és a bolygó kisugárzása közti energiamérleget hasonlították össze a Houstoni Egyetem kutatói, akik arra a következtetésre jutottak, hogy jelentős évszakos egyensúly-eltolódás tapasztalható a bolygón. A kutatók a NASA által üzemeltetett marsjárók segítségével mért felszíni adatokat, illetve a keringő szondák méréseit használták fel a számításaikhoz.

„Az egyik legérdekesebb felfedezésünk, hogy az energiafelesleg lehet a marsi porviharok egyik generáló mechanizmusa. Ha rájövünk, hogyan működik ez a Marson, akkor könnyeben megérthetjük, hogy a Föld energiaháztartása milyen összefüggésben áll a súlyos viharok, köztük a hurrikánok kialakulásával” – mondta Ellen Creecy doktorandusz.

Ritka légköre és elnyúlt elliptikus pálya miatt a Mars különösen érzékeny a nagy hőmérséklet-különbségekre. A bolygó rendkívüli mennyiségű naphőt nyel el, amikor a perihélium idején (a Mars déli féltekéjén tavasszal és nyáron) a legközelebb kerül a Naphoz, ekkor keletkeznek a porviharok is. Amint a bolygó távolodik a Naptól, csökken az elnyelt hő is.

A Földön hasonló jelenség játszódik le, ám a Marson ezt extrémnek találták a szakemberek – olvasható a Houstoni Egyetem honlapján.

A Marson már nincsenek olyan energiatároló rendszerek, mint a Földön például a hatalmas óceánok, amelyek segítenek kiegyenlíteni a klímarendszert – magyarázta Ellen Creecy. Valamikor a Marsnak is voltak tengerei, óceánjai, azonban a saját klímaváltozása miatt ezek elpárologtak. Ez pedig arra enged következtetni, hogy a vörös bolygó múltja rejtheti a megfejtést a Föld klímaváltozására is. A kutatók is úgy gondolják, hogy a Föld objektív szemléletét mindenképpen megkönnyíti, ha egy másik bolygó működésén keresztül is rápillantunk bizonyos folyamatokra.