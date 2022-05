Több mint 2000 éves föld alatti várost tártak fel Törökországban

A föld alatti rendszert mintegy két éve fedezték fel, miközben a Mardin tartományban fekvő Midyat műemlékeit állították helyre. Gani Tarkan, a Mardini Múzeum és az ásatás vezetője szerint a munkások először egy mészkőbarlangra bukkantak, majd a titkos városba vezető utat is megtalálták.

A vizsgálatok szerint a Matiate nevű rejtett településen a rómaiak elől menekülő korai keresztények húzhatták meg magukat, tehát

Azóta 49 kamrát azonosítottak, emellett kutak, szentélyek, raktárak és egyéb struktúrák is előkerültek – írta a Live Science.

„A helyiek egy részének már volt tudomása arról, hogy Midyat alatt barlangok vannak, de azt nem tudták, hogy egy egész föld alatti város bújik meg odalenn” – mondta Tarkan.

A leletek és faldekorációk azt sugallják, hogy a komplexum az időszámítás szerinti 2–3. században épülhetett. Tarkan becslése alapján eddig csupán Matiate mindössze 3 százalékát tárhatták fel.

