Kőóriások darabjaira bukkantak Szardínián

Ősi szobrok töredékei kerültek elő a szardíniai Cabras közelében, a Mont’e Prama nekropoliszból – számol be az ANSA angol nyelvű kiadása. A maradványok a nurági kultúrához köthetők. A régészek két ökölvívó torzóját, egy pajzsot, egy fejet, lábakat és egyéb testrészeket tártak fel – írja a National Geographic.

NEW ARCHAEOLOGICAL DISCOVERY / Italian Minister of Culture @dariofrance : «Two more ancient Nuragic statues – the so-called “Giants of Mont’e Prama” – found in the Sardinian necropolis of Cabras». https://t.co/tXzXh6bAN3 #MiC #iGiganti pic.twitter.com/i3INJZ3UH9

Mont’e Prama hatalmas szobrairól ismert, az alkotások katonákat és bokszolókat ábrázolnak. Dario Franceschini kulturális miniszter izgatottságát fejezte ki a mostani felfedezés miatt. A szakértők április 4-én kezdték meg legújabb ásatásukat, a csapat az adatok tükrében megerősítette, hogy a nekropolisz dél felé terül el, a sírokat pedig egy nagy temetői út szegélyezi.

Alessandro Usai, a feltárásokat 2014 óta vezető régész szerint az eredmények igazolják, hogy jó úton haladnak a kutatók.

Archaeologists in Sardinia have unearthed the torsos of two more limestone statues of boxers within the Iron Age necropolis of Mont’e Prama, Italy’s culture ministry said on Saturday https://t.co/cyVtuQ0EwQ pic.twitter.com/WUZZgf8qkt

— AFP News Agency (@AFP) May 7, 2022