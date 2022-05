Egyszerű praktika, amivel nem lesz barna foltos a banán

Nem szívesen fogyasztunk banánt, ha a gyümölcs elveszíti szép sárga színét. A kutatók azon dolgoznak, hogy megakadályozzák ezt a folyamatot. Lehet, hogy végre sikerül elérni, hogy a közkedvelt gyümölcsön ne alakuljanak ki a visszataszító barna foltok?

Sokan kidobják a banánt, ha akár a legkisebb jelét is látják, hogy kezd puhulni illetve foltos lesz. Nem is gondolnánk, hogy ez a fogyasztói magatartás milyen nagymértékben járul hozzá az élelmiszer-pazarláshoz. Hiszen a gyümölcs ebben az állapotában is jól fogyasztható – írja cikkében a Daily Mail.

Kutatók most videofelvételek segítségével tanulmányozták, hogy az idő múlásával, hogyan alakulnak ki és terjednek el a banánon a barnás foltok.

Oliver Steinbock, a Floridai Állami Egyetem kutatója szerint általában az emberek az „érettségnek” tudják be, ha barna egy banán. Héja és húsa is egyaránt megbarnul, különböző kémia folyamatoknak köszönhetően. Még számos gyümölcs rendelkezik ezzel a tulajdonsággal, ilyen például az alma.

Ez azért történik, mert a gyümölcshúsban lévő enzimek reakcióba lépnek a levegő oxigénjével – ezt a folyamatot enzimes barnulásnak nevezik.

A banánban ezek a pigmentek akkor keletkeznek, amikor az oxigén reakcióba lép a héjában található természetes kémiai vegyületekkel, a fenolokkal. Ahogy a banán egyre barnább lesz, a keményítő nagy része cukorrá alakul, így lesz természetesen édes.

Mit tehetünk, hogy lelassuljon a folyamat?

A banán barnulási folyamatának megakadályozása jobb tárolási körülményekkel, például légmentesen záródó speciális tárolóedényekkel érhető el.

A hiedelemmel ellentétben a hűtőszekrény általában nem a legjobb hely arra, hogy a boltból hazahozott banánt betegyük. Ha még kissé zöld, éretlen banánt teszünk a hűtőbe, a gyümölcshús egyáltalán nem fog megérni, de sajnos a héja megfeketedik.