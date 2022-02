Különleges sapka segíti az agykutatást

A Bostoni Egyetem mérnökei olyan, metaanyagokból készült sapkát szerkesztettek, amellyel a viselőjéről egy agyi MRI-vizsgálat során minden korábbinál részletesebb felvételt lehet készíteni, ez pontosabb diagnosztikát és hatékonyabb gyógyítást tesz lehetővé – írja a National Geographic.

