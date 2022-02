A Plútó felfedezőjének hamvai ma is a törpebolygó közelében keringenek

A Mars tanulmányozása során Percival Lowell megismerkedett a Naprendszerrel és a többi ismert bolygóval. Kutatásai során 1902-ben javaslatot tett arra vonatkozóan, hogy a Naprendszerben létezhet egy kilencedik bolygó. Feltételezését a bolygók pályája, a meteorzáporok és az üstökösök között észlelt kapcsolatra alapozta.

Néhány évvel később, 1905-ben Percival Lowell olyannyira biztos lett a kilencedik bolygó létezését illetően, hogy megkezdte a keresését. Több munkatársával keresték a bolygót, különböző távcsövekkel is kísérleteztek. Ez a kezdeti kutatás öt éven keresztül zajlott, de nem találták meg a keresett bolygót. Azonban Lowell nem adta fel, beszerzett több olyan távcsövet, ami megfelelőbb volt a keresés céljából, és azokkal folytatta kutatásait. 1911-ben Lowell még egy úgynevezett pislogó komparátort is beszerzett, ami egy olyan műszer, amellyel két, közel azonos képet lehet összehasonlítani, amelyek ugyanarról az égboltrészletről készültek, különböző időpontokban. Egy mechanikus zár lehetővé tette a megfigyelő számára, hogy a mikroszkóp okulárján keresztül felváltva lássa először az egyik, majd a másik képet.

Matematikus munkatársai számításokat végeztek arra vonatkozóan, hogy merre lehet a bolygó. A számítások alapján tovább folytatta a kutatást, azonban 1916-ban elhunyt, mielőtt megtalálhatta volna.

A nevet először Venetia Burney, egy 11 éves oxfordi iskolás lány javasolta nagypapájának, akit akkoriban nagyon foglalkoztatott az ókori mitológia. A görög mitológiában Hádész az alvilág istene, latin megfelelője Plútó. Nagyapjának megtetszett a név, és azonnal szólt Herbert Hall Turner csillagász barátjának, aki eljuttatta a javaslatot a Lowell Csillagvizsgálóba. A tudósoknak azért is tetszett a Plútó név, mert az első két betűje kiadja a Percival Lowell nevet, akiről a csillagvizsgálót is elnevezték, valamint szintén kutatta a Plútót, így ezt a nevet kapta az újonnan felfedezett objektum.

A megfigyelések során a kutatók nem csupán azt akarták bizonyítani, hogy az égitest a Neptunuszon túl kering, hanem a pályáját is meg akarták határozni. Lowell munkatársai – a Slipher testvérek, Lampland és Tombaugh – közül senkinek sem volt tapasztalata a pályák kiszámításában, ezért diszkréten felvették a kapcsolatot más obszervatóriumok munkatársaival segítségért.

Márciusra ugyan még nem dolgozták ki az új bolygó pályájának pontos ívét, azonban a bolygó létezésére bőven elég bizonyítékot szereztek. A csapat március 13-án jelentette be hivatalosan az új bolygó felfedezését, ezzel tisztelegve Percival Lowell előtt, aki 1930. március 13-án lett volna 75 éves.

A Plútó felfedezése után a csillagászok éveken át keresték a bolygó holdjait, azonban több évtizeden keresztül kudarcot vallottak. 1978-ben Jim Christy sikerrel járt, és felfedezte a Charont (magyarosítva Kharón). Az azt megelőző évben Jim Christy egy projektbe kezdett, amely a Plútó helyzetének mérésére irányult. A számítások elvégzéséhez Christy segítséget kért a Flagstaffban dolgozó csillagászoktól, hogy a NOFS 61 hüvelykes távcsővel készítsenek felvételeket a Plútóról. Jim Christy megvizsgálta a felvételeket, azonban a férfi azt gondolta, hogy sok rossz minőségű, ugyanis néhány felvételen a Plútó aszimmetrikusnak tűnt. Tovább vizsgálta a jelenséget, ekkor jutott eszébe egy esetleges hold gondolata. James Harringtonnal pályaszámításokat végeztek, majd megerősítették Christy feltevését, ennek köszönhetően Jim Christy nem csupán holdat talált, hanem a Plútó pályáját is megismerte. Az új hold a Kharón nevet kapta, ami méretét tekintve hatalmas, körülbelül fele akkora mint maga a Plútó.

#Plutoflyby countdown (#6) – The Dynamic Duo

New Horizons was about 3.7 million miles from #Pluto and its moon Charon when it snapped this portrait late on July 8, 2015. In addition to Charon, Pluto has four other moons: Nix, Hydra, Styx, and Kerberos. pic.twitter.com/7iLFR68Y5K

— NASA New Horizons (@NASANewHorizons) July 9, 2020