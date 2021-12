Fermi-paradoxon: hol lehetnek az idegenek?

A paradoxon Enrico Fermi olasz Nobel-díjas fizikusról kapta a nevét, aki 1950-ben fejtette ki gondolatait a témában egy ebédszünet alkalmával – olvasható a Space.com oldalon.

„Enrico Fermi felismerte, hogy bármely civilizáció, amely rendelkezik rakétatechnológiával és megfelelő mennyiségű ösztönzéssel, igen gyorsan gyarmatosíthatja az egész galaxist” – írták a földön kívüli intelligencia után kutató intézet (SETI) képviselői.

Fermi 1954-ben meghalt, ezért elképzelésének feltárása és kifejtése más tudósokra hárult.

