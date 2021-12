Egy elsüllyesztett tengeralattjáró roncsát találták meg

A Jantina nevű olasz tengeralattjáró a görögországi Lérosz szigetéről indult útnak, amikor a szövetségesek egy tengeralattjárója, a birt HMS Torbay torpedókkal elsüllyesztette. A búvárhajóval együtt 48 matróz veszett a tengerbe az 1941. július 5-i támadásban.

Az olasz tengeralattjáró roncsát Görögország egyik leghíresebb búvárja, Kosztasz Thoktaridesz és csapata találta meg Míkonosz szigetétől délre 103 méteres mélységben a ROV Super Achilles nevű távirányítású búváreszközzel, amely részletekbe menő felvételeket készített róla. A múlt hónapban megtalált hajót olasz hadtörténeti feljegyzések segítségével azonosították.

