A Holdat célozza meg Japán

A tanácskozáson nyilvánosságra hozták a felülvizsgálat után átdolgozott űrkutatási program „alaptervét”. Ebből kiderül, hogy az űrhajózási hivatal most először szabott meg határidőt a holdutazáshoz.

Japán részt vesz az Egyesült Államok irányította Artemis-programban, amelynek az a célkitűzése, hogy űrbázist állítson Hold körüli pályára, és onnan indítsanak űrhajósokat a Holdra.

PM Abe: Today, we decided on a new Basic Plan on Space Policy.

