Meghallgathattuk a marsi szelek hangját, láthattuk Kirk kapitányt az űrben – Az év legérdekesebb világűrrel kapcsolatos hírei

Új korszak kezdődött februárban a Mars-kutatásban, ugyanis a NASA forradalmi eszköze, a marsjáró megkezdte kutatómunkáját a vörös bolygón. Közel sem volt magától értetődő ez a siker. 1960 óta 70 űreszköz kísérelte meg elérni a Marsot, és közülük csak 35 járt sikerrel.

A Perseverence egyik történelmi „tettére” egészen szeptemberig kellett várni, ugyanis a marsjárónak ekkor sikerült begyűjtötte első marsi kőzetmintáját. A pillanatot történelminek nevezték a NASA szakemberei, mivel ez az első kőzetminta, amelyet idegen bolygón gyűjtöttek, és arra szántak, hogy a Földre juttassák. A kutatás célja az ősi élet jeleinek kutatása a Mars földrajzának alaposabb megismerése céljából.

A marsjáró újabb történelmi jelentőségű felfedezését októberben tette, amikor is újabb bizonyítékot talált arra vonatkozóan, hogy egykor volt víz a vörös bolygón. Az Amerikai Űrkutatási Hivatal marsjárója által készített felvételek első tudományos elemzése megerősítette, hogy a Jezero-kráter helyén egykor egy nyugodt tó volt, amelyet egy kis folyó táplált, mintegy 3,7 milliárd évvel ezelőtt.

Elképesztő marsi naplementét is lencsevégre kapott kamerájával a Perseverance marsjáró. A régi horrorfilmbe illő fotót a Nemzeti Repülési és Űrhajózási Hivatal (NASA) tette közzé a Perseverance Twitter-oldalán a következő szöveggel: „A sok munka mellett érdemes az égre is feltekinteni.”

Take a moment to marvel at this: I captured my first view of a Martian sunset with my Mastcam-Z. It’s easy to be go-go-go all the time, but it’s also important to look up. pic.twitter.com/rMT7ovFwv6

— NASA’s Perseverance Mars Rover (@NASAPersevere) November 19, 2021