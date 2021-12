Az ember túlélési képességeit vizsgálja az Antarktiszon a NASA

Justin Packshaw és Jamie Facer Childs brit felfedezők a 80 naposra tervezett túra 32. napjánál tartanak, a NASA-nak pedig ez megfelelő képet adhat arról, hogy szélsőséges körülmények milyen pszichológiai és fizikai hatással vannak az emberi szervezetre – olvasható a Space.com oldalán.

„A Naprendszerünk bolygóin található szélsőséges körülmények hasonlók az Antarktisz környezetéhez, ezért számos kutatás számára hasznos helyszín. Justin és Jamie küldetése lehetővé teszi a tudósok számára, hogy tanulmányozzák az emberi szervezet túlélőképességét, ami végső soron még az űrkutatáshoz is hozzájárul” – írták a küldetés honlapján.

A NASA azt is figyeli, hogy a két felfedező mennyire pontosan tudja vizuálisan megbecsülni a távolságokat, mert idegen környezetben az ember gyakran méri fel rosszul a távokat. Tökéletes példa erre az Apollo–14 legénységének esete. Alan Shepard és Edgar Mitchell 1971-ben a Holdon kőzetmintákat gyűjtött, majd az űrhajósok egy távoli kráterhez akartak elmenni, ám visszafordultak, miután felbecsülték, hogy a kráter több, mint másfél kilométerre van tőlük. Nos, valójában csak kicsit több, mint 15 méterre álltak a kráter peremétől.

