Félelmetes a hangja a Naprendszer legnagyobb holdjának

A felderítő szonda a Ganymedes felszínétől mintegy 1038 kilométeres távolságban repült el óránként 67 ezer kilométeres sebességgel, közben folyamatosan rögzítette a Jupiter magnetoszféráján belül a hold által kibocsátott mágneses és elektromos hullámokat.

A NASA tudósai a Földre visszaérkező rádióhullámok frekvenciáit átállították a hallható hangtartományba, így hozták létre a kissé hátborzongató felvételt. Érdekesség, hogy az anyag közepén a hang magasabban szól, ez azért történik, mert a szonda a Ganymedes mágneses terének egy másik régiójába lép be.

A holdról fotókat is közölt az űrügynökség. Az egyiken a Jupiter két örvénylő vihara látható, a másik képen pedig a hold felszíne tárul elénk.

It’s not scifi. It’s the real deal.

Our @NASASolarSystem #JunoMission to Jupiter recently flew through the magnetic field of Ganymede, one of the gas giant’s many moons. Along the way, it captured audio. Here’s how: https://t.co/9CqbS7jAp5 pic.twitter.com/hLbUf6JGcU

— NASA (@NASA) December 19, 2021